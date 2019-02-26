MegaCom снижает стоимость на внесетевые звонки

В рамках работы, проводимой операторами связи с участием Госагентства антимонопольного регулирования и Госагентства связи по поэтапному снижению межоператорских ставок интерконнекта, MegaCom снижает стоимость голосовых звонков и видеовызовов на сети других мобильных операторов КР.

Стоимость на внесетевые звонки стала ниже в рамках наиболее востребованных среди абонентов компании действующих тарифов «ХАЙП», «Элдик», «Все включено», «Супер Безлимитный 4G», «Домашний интернет», «Безлимитный 4G», а также региональных тарифов «Элдик Сөз», «Элдик Иссык-Куль», «Элдик Баткен», «Элдик Нарын» и «Элдик Талас».

Эти тарифы предлагают наиболее удобные и выгодные условия пользования услугами связи MegaCom, поэтому они по праву завоевали признание абонентов компании. Региональные тарифные планы были разработаны с учетом потребностей жителей областей, в том числе и малых населенных пунктов.

В результате достигнутых изменений в сотрудничестве с соответствующими государственными ведомствами стоимость голосовых звонков и видеовызовов на сети других мобильных операторов снижена на 0,4 и 0,5 сома без изменения абонентской платы.