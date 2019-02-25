MegaPay: оплачивайте услуги в один клик и выиграйте квартиру!

Оплачивать ежемесячные счета за коммунальные услуги, мобильную связь, домашний интернет и телевидение в один клик — это реально! Многочисленные пользователи MegaPay успели оценить преимущества платежей с мобильного кошелька, ведь это быстро, удобно, без очередей, вороха квитанций и максимально безопасно — при каждом списании денег абоненту приходит SMS на подтверждение, без которого произвести оплату невозможно.

Благодаря MegaPay можно оплачивать свыше 70 различных услуг не выходя из дома и без комиссии. Чтобы воспользоваться комфортным платежным инструментом, достаточно установить на свой телефон бесплатное приложение MegaPay, скачав его из Google Play Market или App Store.

Кроме этого, пользователи приложения MegaPay, оплачивающие доступные услуги через платежную организацию DP мобильного кошелька, участвуют в лотерее «Новоселье» от MegaCom и строительной компании «Оргтехстрой».

Уже совсем скоро, 13 марта 2019 года, будет разыгран главный приз — однокомнатная квартира в Бишкеке!

В промежуточных розыгрышах были определены обладатели других ценных призов — скидочных сертификатов на покупку недвижимости в размере 400 тысяч сомов и 200 тысяч сомов, смартфоны iPhone XS и 1 миллион мегабайт мобильного интернета. На официальной странице компании MegaCom в социальной сети Facebook вы можете посмотреть видеоотчет с состоявшихся розыгрышей.

Подробную информацию о начислении баллов и выдаче купонов смотрите на сайте компании.

Участвуйте в лотерее «Новоселье» и попытайте свою удачу!