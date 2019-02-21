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Бизнес

С новым тарифом BRAVO от MegaCom интернет теперь можно дарить

Компания MegaCom представляет новый тарифный план BRAVO с безлимитным мобильным интернетом на самые популярные онлайн-сервисы и внушительным пакетом ГБ, которым можно бесплатно поделиться со своими близкими и друзьями.

Больше не нужно задумываться о расходе трафика — его хватит на все и даже на то, чтобы подарить! Основной пакет включает 100 ГБ на максимальной скорости.

При необходимости можно подключить турбокнопку с аналогичным объемом мобильного интернета за полцены. Кроме этого, в течение месяца предусмотрен безлимитный трафик на самое необходимое:

  • безлимит на YouTube, Instagram + IG TV, Facebook + FacebookMessenger, «ВКонтакте» + BOOM, «Одноклассники», мессенджеры WhatsApp и Telegram;
  • безлимит на фильмовые сайты www.ts.kg, www.oc.kg и музыкальные сервисы YandexMusic, La la Music;
  • бесплатные звонки и SMS внутри сети, 60 минут на номера других мобильных операторов КР, а также бесплатные звонки в службу поддержки клиентов *505 и бесплатные первые 10 вызовов в информационную службу Expert *800.

Такой тариф, как BRAVO, наши абоненты ждали очень долго. И мы рады наконец представить его. Теперь в использовании мобильного интернета будет еще больше возможностей, удобства и свободы.

Юлия Саулина, руководитель отдела маркетинга компании MegaCom

Перейти на тариф BRAVO можно, набрав *303*58*1# или обратившись в любой центр продаж и обслуживания. Стоимость перехода — 0 сомов. Абонентская плата — 990 сомов ежемесячно. Первая смена номера для пользователей тарифа не требует оплаты. Бесплатно подарить часть основного интернет-трафика объемом от 5 ГБ до 90 ГБ можно с помощью USSD-команды *999*V*0ХХХxxxxxx#, где V — величина объема передаваемого трафика. Для активации турбокнопки необходимо набрать *999*2#, стоимость — 500 сомов.

С подробной информацией о тарифном плане BRAVO можно ознакомиться по ссылке www.bravo.megacom.kg.
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