С новым тарифом BRAVO от MegaCom интернет теперь можно дарить

Компания MegaCom представляет новый тарифный план BRAVO с безлимитным мобильным интернетом на самые популярные онлайн-сервисы и внушительным пакетом ГБ, которым можно бесплатно поделиться со своими близкими и друзьями.
Больше не нужно задумываться о расходе трафика — его хватит на все и даже на то, чтобы подарить! Основной пакет включает 100 ГБ на максимальной скорости.
- безлимит на YouTube, Instagram + IG TV, Facebook + FacebookMessenger, «ВКонтакте» + BOOM, «Одноклассники», мессенджеры WhatsApp и Telegram;
- безлимит на фильмовые сайты www.ts.kg, www.oc.kg и музыкальные сервисы YandexMusic, La la Music;
- бесплатные звонки и SMS внутри сети, 60 минут на номера других мобильных операторов КР, а также бесплатные звонки в службу поддержки клиентов *505 и бесплатные первые 10 вызовов в информационную службу Expert *800.
Такой тариф, как BRAVO, наши абоненты ждали очень долго. И мы рады наконец представить его. Теперь в использовании мобильного интернета будет еще больше возможностей, удобства и свободы.Юлия Саулина, руководитель отдела маркетинга компании MegaCom
Перейти на тариф BRAVO можно, набрав *303*58*1# или обратившись в любой центр продаж и обслуживания. Стоимость перехода — 0 сомов. Абонентская плата — 990 сомов ежемесячно. Первая смена номера для пользователей тарифа не требует оплаты. Бесплатно подарить часть основного интернет-трафика объемом от 5 ГБ до 90 ГБ можно с помощью USSD-команды *999*V*0ХХХxxxxxx#, где V — величина объема передаваемого трафика. Для активации турбокнопки необходимо набрать *999*2#, стоимость — 500 сомов.
С подробной информацией о тарифном плане BRAVO можно ознакомиться по ссылке www.bravo.megacom.kg.