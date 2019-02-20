С порталом La La Music от MegaCom любимая музыка всегда с тобой!

Слушайте музыку, добавляйте любимые треки в плейлисты и наслаждайтесь их прослушиванием на своем смартфоне с порталом La La Music от MegaCom!

Сервис La La Music (music.megacom.kg) полностью отвечает требованиям современных пользователей и имеет ряд преимуществ:

музыкальный каталог, который постоянно пополняется и содержит тысячи лучших отечественных и зарубежных треков в высоком качестве;

возможность создавать собственные плейлисты и добавлять записи в избранное;

прослушивание мелодий в офлайн-режиме;

поиск мелодий по каталогу, а также с помощью раздела «Рекомендации».

Для подключения портала La La Music необходимо отправить SMS на короткий номер 2323 со словом «Да» или набрать команду *2323#. Для абонентов сети MegaСom интернет-трафик не тарифицируется. При подключении действует бесплатный период – пять дней, после абонентская плата составит 5 сомов в день.

Пользуйтесь услугой La La Music и слушайте любимые композиции, где бы вы ни находились!