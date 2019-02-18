15:02
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

Найди свою половинку c помощью бесплатного сервиса JANYM от MegaCom

Знакомьтесь с интересными людьми, общайтесь, влюбляйтесь, назначайте свидания и проводите весело время с уникальным мобильным приложением на кыргызском языке JANYM от компании MegaCom!

Основные преимущества сервиса:

  • интернет-трафик внутри приложения абсолютно БЕСПЛАТНЫЙ;
  • быстрая регистрация в один клик через социальные сети;
  • возможность просматривать профили пользователей, загружать фото, общаться со всеми участниками, независимо от их местоположения;
  • общение в чатах возможно только при условии взаимной симпатии.

Бесплатное приложение JANYM можно установить на свой смартфон, скачав его из Google Play Market.

Присоединяйтесь к JANYM, и, возможно, именно здесь вы найдете не только интересных собеседников, но и свою вторую половинку! 
Ссылка:
просмотров: 229
Версия для печати
Материалы по теме
Скоростной 4G LTE от MegaCom доступен на популярных горнолыжных базах
MegaCom employee suspected of stealing traffic of mobile operators
Выбираем подарки на День влюбленных вместе с MegaCom
MegaStore: 15 минут и смартфон мечты ваш
Красивые номера MegaCom в подарок со скидкой до 90 процентов
MegaCom увеличил 4G-покрытие в Чуйской области
Как связаться с MegaCom
Новое эксклюзивное роуминг-направление в Крыму от MegaCom
Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о перспективах развития MegaCom
MegaCom сообщает о приостановлении приема платежей через «Мобильник»
Популярные новости
E-загранпаспорта Кыргызстана станут одними из&nbsp;самых продвинутых в&nbsp;СНГ E-загранпаспорта Кыргызстана станут одними из самых продвинутых в СНГ
Бесплатная VISA для всех вкладчиков &laquo;Росинбанка&raquo;! Бесплатная VISA для всех вкладчиков «Росинбанка»!
&laquo;Бакай Банк&raquo; реализует монеты, посвященные историко-культурному наследию&nbsp;КР «Бакай Банк» реализует монеты, посвященные историко-культурному наследию КР
Тариф для всей семьи от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Тариф для всей семьи от Мобильного оператора О!
Бизнес
Найди свою половинку c&nbsp;помощью бесплатного сервиса JANYM от&nbsp;MegaCom Найди свою половинку c помощью бесплатного сервиса JANYM от MegaCom
Самосвалы, автокраны, &laquo;аварийки&raquo;. &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обновил автопарк Самосвалы, автокраны, «аварийки». «Газпром Кыргызстан» обновил автопарк
Мобильный банкинг &laquo;BTA24&raquo;: меняем жизнь к&nbsp;лучшему Мобильный банкинг «BTA24»: меняем жизнь к лучшему
Скоростной 4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom доступен на&nbsp;популярных горнолыжных базах Скоростной 4G LTE от MegaCom доступен на популярных горнолыжных базах