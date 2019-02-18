Найди свою половинку c помощью бесплатного сервиса JANYM от MegaCom

Знакомьтесь с интересными людьми, общайтесь, влюбляйтесь, назначайте свидания и проводите весело время с уникальным мобильным приложением на кыргызском языке JANYM от компании MegaCom!

Основные преимущества сервиса:

интернет-трафик внутри приложения абсолютно БЕСПЛАТНЫЙ;

быстрая регистрация в один клик через социальные сети;

возможность просматривать профили пользователей, загружать фото, общаться со всеми участниками, независимо от их местоположения;

общение в чатах возможно только при условии взаимной симпатии.

Бесплатное приложение JANYM можно установить на свой смартфон, скачав его из Google Play Market.

Присоединяйтесь к JANYM, и, возможно, именно здесь вы найдете не только интересных собеседников, но и свою вторую половинку!