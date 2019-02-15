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Бизнес

Скоростной 4G LTE от MegaCom доступен на популярных горнолыжных базах

Проведите долгожданные выходные ярко и активно! Отправляйтесь на горнолыжные базы, получайте заряд отличного настроения и делитесь своими впечатлениями с помощью надежной связи MegaCom!

В разгар зимнего сезона мобильный трафик на зимних курортах увеличивается в несколько раз, ведь лыжники и сноубордисты ведут онлайн-трансляции, общаются в мессенджерах и делятся фото и видео с горнолыжных трасс в популярных соцсетях. Благодаря плановым техническим работам по оптимизации сетей 3G и 4G увеличена емкость каналов передачи данных, а значит, многочисленным любителям экстремального вида спорта доступны стабильные скорости интернет-соединения и качественная голосовая связь на территориях самых востребованных баз: «Чункурчак», «Орловка», «ЗиЛ», «Норус», «Тогуз-Булак», «Каракол» и «Тоо-Ашуу».

Кроме этого, в период растущего потока отдыхающих усилиями специалистов MegaCom повышена надежность базовых станций стандарта 3G и на других базах, включая горнолыжные трассы и автодороги, ведущие к курортам.

При подключении к 4G LTE от MegaCom убедитесь, что ваш мобильный телефон и SIM-карта поддерживают стандарт LTE. Наберите бесплатную команду *460. Если система ответит: «Замените SIM-карту», то обратитесь в ближайший центр продаж и обслуживания или фирменный салон компании, где вашу старую SIM-карту обменяют на новую абсолютно бесплатно.

Пользуйтесь качественной мобильной связью от MegaCom и наслаждайтесь зимним отдыхом!
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