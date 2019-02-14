Выбираем подарки на День влюбленных вместе с MegaCom

В День всех влюбленных многие проводят немало времени в поисках подарка. Чем удивить вторую половинку на 14 февраля? Компания MegaCom предлагает делать приятные и полезные презенты, которые обязательно придутся по душе вашим любимым.

Загляните в MegaStore в ГУМ «Чынар» или на рынке «Дордой» и приобретите современный смартфон. Такой сюрприз, несомненно, понравится вашему избраннику или избраннице.

Большой выбор позволит найти желаемую модель, а возможность оформить на месте рассрочку без первоначального взноса ускорит процесс покупки.

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Все, что нужно для ее оформления,это паспорт и справка с места работы о заработной плате за последние шесть месяцев либо банковская выписка (по зарплатному проекту у любого банка КР).

Успейте воспользоваться выгодным предложением! Только 14 февраля при покупке Huawei P9 Lite Mini стоимостью 6 990 сомов и подключении тарифа «Хайп» или «Элдик» действует скидка 14 процентов в виде возврата денежных средств (978 сомов) на баланс телефона.

Приятным дополнением к любому смартфону станет красивый номер телефона. Во всех центрах продаж и обслуживания MegaCom можно приобрести легкие и запоминающиеся номера категории «золото» и «платина» со скидкой до 90 процентов.

Стоимость «золотых» номеров снижена с 3 000 сомов до 300, а «платиновых» — с 7 500 до 1 000 сомов.

Поспешите посетить центры продаж и обслуживания MegaCom, где специалисты компании помогут вам подобрать идеальный подарок для дорогих сердцу людей.