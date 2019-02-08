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Бизнес

Красивые номера MegaCom в подарок со скидкой до 90 процентов

Компания MegaCom подготовила приятный бонус для своих абонентов в преддверии празднования Дня всех влюбленных и предлагает порадовать любимых универсальными подарками на 14 февраля.

Во всех центрах продаж и обслуживания с 8 по 14 февраля 2019 года действует скидка до 90 процентов на приобретение красивых номеров.

Стоимость PREMIUM-номеров категории «Золото» снижена с 3 тысяч сомов до 300, а «Платина» с 7 тысяч 500 до 1 тысячи сомов!

Это отличная возможность приобрести легкий и запоминающийся номер в подарок своей второй половинке! Подборка возможна только в офисах MegaCom. Акция действует на ограниченное количество номеров.

Ознакомиться с адресами всех центров продаж и обслуживания и фирменных салонов компании MegaCom можно на официальном сайте megacom.kg.

Поспешите за подарками в офисы MegaCom!
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