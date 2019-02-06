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Бизнес

MegaCom увеличил 4G-покрытие в Чуйской области

Учитывая рост объема потребления интернет-трафика, MegaCom продолжает технические работы по расширению сети высокоскоростной передачи данных 4G по всей стране.

За счет запуска новых базовых станций, жители сел Интернациональное, Кичи-Кемин, Боролдой, Джаны-Джол, Советское, Берюлю, Тош-Булак и Четинди Чуйской области получили возможность пользоваться мобильным интернетом на высоких скоростях, с помощью которого сегодня многие решают массу важных и неотложных дел  получают работу, дополнительное образование, ведут бизнес и за считанные минуты скачивают необходимый видеоконтент в высоком качестве.

Специалистами компании также проделаны работы по оптимизации уже установленных базовых станций стандарта 4G. Жители и гости городов Бишкек, Ош и Чолпон-Ата, а также села Григорьевка Иссык-Кульской области могут отметить значительное улучшение уровня сигнала.

Наберите бесплатную команду *460 и убедитесь, что ваша SIM-карта и мобильное устройство поддерживают сеть 4G LTE. Если потребуется замена прежней SIM-карты на новую с поддержкой 4G, это можно сделать бесплатно в ближайшем Центре продаж и обслуживания или Фирменном салоне компании.

Ознакомьтесь с подробной картой покрытия сети на официальном сайте MegaCom.
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