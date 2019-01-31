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Бизнес

Состоялся второй розыгрыш лотереи «Новоселье» от MegaCom и «Оргтехстроя»

17 января 2019 года в головном офисе MegaCom состоялся второй розыгрыш стимулирующей лотереи «Новоселье» от мобильного оператора совместно со строительной компанией «Оргтехстрой».

Из более 6 тысяч электронных купонов с помощью генератора случайных чисел random определены три счастливчика, которые стали обладателями ценных призов. Скидочные сертификаты на покупку недвижимости на сумму 400 тысяч и 200 тысяч сомов достались Азамату Осмонову и Руслану Байсынову. А 1 миллион мегабайт мобильного интернета от MegaCom — Сергею Липицкому.

Награждение состоялось 30 января. Победители выразили слова благодарности и признались, что выигрыш приза стал приятной неожиданностью.

Организаторы лотереи «Новоселье» благодарят всех участников и напоминают о возможности выиграть самый главный приз — однокомнатную квартиру в престижном районе Бишкека от «Оргтехстроя». Для этого необходимо установить на свой смартфон MegaPay и оплачивать доступные услуги через платежную организацию DP мобильного кошелька. За совершенные платежи выдаются электронные купоны, которые в последующем и участвуют в ежемесячных розыгрышах.

Стоит отметить, что следить за ходом розыгрыша в режиме реального времени могут все подписчики официальной страницы MegaPayKg в Instagram. Все видеоотчеты доступны к просмотру на Facebook

Подробнее об условиях лотереи и выдаче купонов на сайте компании megacom.kg
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