Акционеры «Росинбанка» увеличили уставный капитал почти до 1,5 миллиарда сомов

В конце 2018 года акционеры ОАО «Росинбанк» на общем собрании приняли решение об увеличении капитала банка. На сегодня по итогам размещения очередной эмиссии акций оплаченный уставный капитал банка вырос до 1 498 746 400 сомов и произошли изменения в распределении долей акционеров: у Национального банка КР — более 85 процентов, остальным пакетом ценных бумаг владеют ФУГИ и физические лица.

Председатель правления ОАО «Росинбанк» Эркинбек Жумабаев отметил, что данным шагом акционеры банка подтвердили свою заинтересованность в дальнейшей поддержке и развитии банка.

Дополнительные ресурсы помогут «Росинбанку» усилить свои позиции на финансовом рынке страны, разработать для клиентов современные банковские продукты, расширить свое региональное присутствие и обслуживать еще большее число клиентов по всей республике, ради которых банк и работает.

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ОАО «Росинбанк» входит в число крупнейших финансовых учреждений Кыргызстана, располагает филиальной сетью из 28 точек продаж во всех регионах страны, обслуживает более 160 тысяч счетов физических и юридических лиц, активно участвует в реализации Государственной программы по увеличению доли безналичных платежей, занимает одно из ведущих мест по обслуживанию пластиковых карт (более 80 тысяч) и количеству зарплатных проектов — свыше 600. «Росинбанк» обладает одной из самых крупных сетей банковского оборудования в республике: порядка 140 банкоматов, более 170 платежных терминалов и 175 POS-терминалов.