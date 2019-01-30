14:11
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

MegaCom приглашает в MegaStore на «Дордое»

Если в ближайшие выходные вы планируете посетить рынок «Дордой», то обязательно после шопинга загляните в новый современный офис MegaStore, где можно приобрести мобильные телефоны от официального представителя мировых брендов Xiaomi, LG, Huawei, Samsung, а также гаджеты и аксессуары к ним по самым привлекательным ценам.

Чтобы приобрести понравившийся аппарат, можно оформить рассрочку. Для этого потребуется минимальный пакет документов: паспорт и справка о доходах за последние шесть месяцев.

До 31 января 2019 года в MegaStore действует акция — цены на смартфоны Huawei снижены, их также можно купить в рассрочку и без первоначального взноса.

Широкий ассортимент позволит каждому найти подходящий вариант, отвечающий всем современным требованиям пользователя. А если определиться с выбором все-таки сложно, вам с радостью помогут специалисты MegaCom.

Добро пожаловать в MegaStore, который находится по адресу: рынок «Дордой», проход № 15, контейнер № 60-61 (ориентир — «Мир обуви»). Режим работы: с 9.00 до 17.00 без выходных и праздничных дней.
Ссылка:
просмотров: 773
Версия для печати
Материалы по теме
Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о перспективах развития MegaCom
MegaCom сообщает о приостановлении приема платежей через «Мобильник»
Состоялся второй розыгрыш лотереи «Новоселье» от MegaCom и «Оргтехстроя»
MegaCom составил ТОП сериалов и фильмов 2018 года
MegaCom to remain state-owned company
Бесплатные звонки в приложении MegaChat от MegaCom
MegaCom обеспечивает связью проект «Безопасный город»
Премьер-министр КР выразил благодарность MegaCom
Звонки из России на номера MegaCom стали еще выгоднее
Попытайте удачу в лотерее «Новоселье» от MegaCom и «Оргтехстрой»
Популярные новости
Хотите поменять свой автомобиль? Рассказываем, как это сделать быстро и&nbsp;выгодно! Хотите поменять свой автомобиль? Рассказываем, как это сделать быстро и выгодно!
Скандальная медицина. Почему митинги позорят звание врача Скандальная медицина. Почему митинги позорят звание врача
Акция &laquo;Интернет + телефон в&nbsp;каждый дом!&raquo; Акция «Интернет + телефон в каждый дом!»
&laquo;Интернет и&nbsp;ТВ на&nbsp;год&raquo;&nbsp;&mdash; забудьте про абонентскую плату! «Интернет и ТВ на год» — забудьте про абонентскую плату!
Бизнес
Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о&nbsp;перспективах развития MegaCom Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о перспективах развития MegaCom
MegaCom сообщает о&nbsp;приостановлении приема платежей через &laquo;Мобильник&raquo; MegaCom сообщает о приостановлении приема платежей через «Мобильник»
Смартфоны HONOR в&nbsp;рассрочку без процентов и&nbsp;переплаты в&nbsp;O!Store Смартфоны HONOR в рассрочку без процентов и переплаты в O!Store
Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и&nbsp;переплат Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и переплат