MegaCom приглашает в MegaStore на «Дордое»

Если в ближайшие выходные вы планируете посетить рынок «Дордой», то обязательно после шопинга загляните в новый современный офис MegaStore, где можно приобрести мобильные телефоны от официального представителя мировых брендов Xiaomi, LG, Huawei, Samsung, а также гаджеты и аксессуары к ним по самым привлекательным ценам.

Чтобы приобрести понравившийся аппарат, можно оформить рассрочку. Для этого потребуется минимальный пакет документов: паспорт и справка о доходах за последние шесть месяцев.

До 31 января 2019 года в MegaStore действует акция — цены на смартфоны Huawei снижены, их также можно купить в рассрочку и без первоначального взноса.

Широкий ассортимент позволит каждому найти подходящий вариант, отвечающий всем современным требованиям пользователя. А если определиться с выбором все-таки сложно, вам с радостью помогут специалисты MegaCom.

Добро пожаловать в MegaStore, который находится по адресу: рынок «Дордой», проход № 15, контейнер № 60-61 (ориентир — «Мир обуви»). Режим работы: с 9.00 до 17.00 без выходных и праздничных дней.