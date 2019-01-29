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Бизнес

Только один день — СКИДКИ ДО 90 процентов на премиальные номера О!

Давно мечтаете о красивом телефонном номере? Самое время воплотить мечту в реальность!

Мобильный оператор О! объявляет акцию «Черная среда» и СКИДКИ ДО 90 процентов на ПРЕМИАЛЬНЫЕ НОМЕРА!

Акция пройдет только один день, 30 января 2019 года.

Чтобы воспользоваться уникальным предложением, вам не потребуется тратить время и силы на походы куда-либо, не нужно будет брать отгул на работе, чтобы успеть воспользоваться суперпредложением. Получить премиальный номер по невероятно низкой цене можно будет не выходя из дома.

Достаточно выбрать команду *717*новый номер#.

Стоимость номеров премиальной категории Silver, Gold, VIP и Platinum со скидкой до 90 процентов составит:

А самые красивые и редкие комбинации номеров категории Platinum вы сможете найти на сайте онлайн-аукциона vipnomer.o.kg.

Кстати, участвуйте в конкурсе в социальных сетях и получите шанс выиграть счастливый номер 0501077777! Все подробности на официальной страничке Мобильного оператора О! в Instagram. Подробности во всех офисах продаж и обслуживания Мобильного оператора О! и в магазинах O!Store.

Успейте забрать свой номер первым!

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