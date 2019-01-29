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А самые красивые и редкие комбинации номеров категории Platinum вы сможете найти на сайте онлайн-аукциона vipnomer.o.kg.

Кстати, участвуйте в конкурсе в социальных сетях и получите шанс выиграть счастливый номер 0501077777! Все подробности на официальной страничке Мобильного оператора О! в Instagram. Подробности во всех офисах продаж и обслуживания Мобильного оператора О! и в магазинах O!Store.