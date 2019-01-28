MegaCom составил ТОП сериалов и фильмов 2018 года

Компания MegaCom проанализировала данные по количеству просмотров в приложении Amediateka в 2018 году и подготовила рейтинг самых популярных фильмов и сериалов у своих абонентов.

По данным анализа наиболее востребованным видео среди активных пользователей сервиса неизменно остаются сериалы. По итогам прошлого года максимальное количество просмотров пришлось на «Игру престолов». Второе место заняла фантастическая утопия «Мир Дикого Запада». В рейтинг зрительских симпатий также вошел многосерийный боевик «Ответный удар». Тройка популярного полнометражного кино выглядит так: «451° по Фаренгейту» и «Мой ужин с Эрве» 2018 года выпуска, а также картина «Бернард и Дорис» 2006 года.

В апреле 2019-го состоится самая ожидаемая премьера — начало 8 сезона «Игры престолов». Абоненты MegaCom смогут в числе первых увидеть новые серии этого культового сериала в формате HD прямо с экрана своего смартфона всего за 15 сомов в сутки на портале amediateka.megacom.kg.

Приложение доступно с компьютера, планшета и смартфона. Стоимость подключения — 0 сомов. Чтобы получить доступ к онлайн-сервису Amediateka, необходимо набрать команду *4141#✆.

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