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Бизнес

Бесплатные звонки в приложении MegaChat от MegaCom

Уникальное приложение MegaChat от MegaCom уже успело получить признание у своих многочисленных пользователей. И это неудивительно, ведь инновационный сервис дарит абонентам невероятные возможности для общения:

  • виртуальный номер, для которого не нужна дополнительная SIM-карта. Достаточно скачать на свой смартфон MegaChat и приобрести виртуальный номер прямо в приложении, даже если вы еще не являетесь абонентом MegaCom;
  • выгодные тарифы на исходящие вызовы на номера мобильных операторов Кыргызстана и на стационарные телефоны. А звонки между виртуальными номерами внутри MegaChat абсолютно БЕСПЛАТНЫЕ;
  • чат, в котором можно обмениваться сообщениями, фото, видео и другими файлами, а для выражения эмоций можно воспользоваться уникальными стикерами;
  • доступность сервиса — в любой точке мира можно совершать звонки с виртуального номера по «домашним» тарифам. В свою очередь родные и близкие смогут позвонить вам, даже если у них еще не установлен MegaChat. Все, что нужно для пользования приложением, — это подключение к интернету.

Начните пользоваться этим комфортным инструментом для общения прямо сейчас, установив приложение MegaChat — для Android в Play Market или iOS в App Store.

Подробнее о MegaChat можно узнать по номеру *780 и на официальном сайте.

MegaChat от MegaCom — твой виртуальный номер!
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