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Бизнес

MegaCom обеспечивает связью проект «Безопасный город»

В рамках сотрудничества с российским концерном «Вега», реализующим проект «Безопасный город», компания MegaCom предоставит услуги передачи данных и SIM-карты с целью видеонаблюдения, а также оперативного и своевременного получения информации о зафиксированных нарушениях Правил дорожного движения и транспортном потоке.

Все данные будут собраны при помощи специализированных технических средств  рубежных и передвижных аппаратно-программных комплексов, которые установят исходя из анализа концентрации ДТП на аварийно-опасных участках. В обеспечении порядка задействуют 20 таких установок.

Таким образом, мобильный оператор связи вносит свой посильный вклад в проект «Безопасный город», направленный на реализацию приоритетной государственной политики по обеспечению дорожной безопасности и снижение смертности на дорогах Кыргызстана благодаря внедрению инновационных информационно-коммуникационных технологий.
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