Попытайте удачу в лотерее «Новоселье» от MegaCom и «Оргтехстрой»

Завтра, 17 января 2019 года, состоится второй розыгрыш масштабной лотереи «Новоселье» от MegaCom совместно со строительной компанией «Оргтехстрой», участники которой смогут попытать удачу и выиграть ценные призы!

С помощью генератора случайных чисел random определятся счастливые обладатели скидочных сертификатов на покупку недвижимости на сумму 400 000 сомов и 200 000 сомов, нового iPhone XS и 1 миллиона мегабайт мобильного интернета от MegaCom!

Принять участие в розыгрыше могут активные пользователи MegaPay, которым выдаются электронные купоны за оплату доступных услуг через платежную организацию DP мобильного кошелька.

Чем чаще совершается платеж, тем больше купонов, а значит, и шансов на победу.

Следить за ходом розыгрыша в режиме реального времени смогут все подписчики официальной страницыв Instagram.

Первый промежуточный розыгрыш состоялся 13 декабря 2018 года. Видеоотчет доступен к просмотру на Facebook. В завершающий день лотереи, 13 марта 2019 года, будет разыгран главный приз — однокомнатная квартира от компании «Оргтехстрой» общей площадью 49,5 квадратных метра. Подробнее об условиях лотереи и выдаче купонов на сайте компании megacom.kg.

Подпишитесь на официальную страницу компании MegaCom в социальной сети Facebook, где вы можете узнавать дополнительную информацию и смотреть видеоотчеты с розыгрышей.