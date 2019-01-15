Ранняя диагностика спасет жизнь!

Уменьшаем риск заболевания с помощью персонализированных сheck-up программ ACIBADEM.

Когда человек чувствует себя хорошо, то, как правило, считает, что не нужно посещать больницу и проверять состояние здоровья. Однако существует немало рисков. Прежде всего, это семейная история (например, члены семьи, страдающие диабетом, сердечными, онкологическими заболеваниями). Проанализовав их, можно определить, с какими рисками для здоровья можно столкнуться. Именно в таких случаях контроль и обследование имеют большое значение для ранней диагностики заболеваний. Посвятив несколько часов проверке, можно успокоиться или в случае выявления определенных проблемы со здоровьем вовремя принять необходимые меры предосторожности.

Check-up или проверка для профилактики

Регулярные медицинские осмотры помогают определить болезнь в начальной стадии или даже накануне. Они также предоставляют возможность сделать раннюю диагностику, которая улучшает шансы на успешное лечение. Большинство медицинских учреждений предлагают ежегодно проходить медицинский осмотр. В идеале взрослые, в возрасте от 18 до 40 лет должны это делать каждые 2-3 года, а старше — ежегодно. Рекомендуется регулярно проверять свое здоровье тем, кто принимает лекарства по рецепту или имеет генетическую предрасположенность к развитию определенной болезни.

Основной целью check-up является определение факторов риска заболевания и обеспечение ранней диагностики.

Тестирование на артериальное давление, холестерин и проведение пат-тестов для скрининга на рак шейки матки — те примеры, когда выявление аномальных результатов станет поводом для эффективных вмешательств, которые смогут предотвратить развитие серьезных заболеваний. Определение перечня анализов и тестов, которые необходимо сделать, зависит от возраста, пола, состояния здоровья, семейной истории, а также от образа жизни, питания, наличия вредных привычек.

Какая программа check-up подходит именно вам?

ACIBADEM предлагает стандартные программы обследования, которые отличаются в зависимости от возраста и пола. Есть программы для женщин, мужчин и детей. Их цель — изучить стиль жизни пациента, особенности организма и проанализировать полученные данные с помощью лабораторных тестов. Такой анализ позволяет предотвратить развитие возможных заболеваний, помогает вылечить их на ранней стадии, не дать им перерасти в угрожающие формы.

Преимущества прохождения check-up в ACIBADEM:

опытная команда экспертов в области здравоохранения следует последним разработкам и исследованиям в области медицины;

первая лаборатория в Турции, получившая сертификат ISO 15189;

результаты обследования оцениваются очень тщательно;

обследования, анализы крови и электрокардиографии выполняются в специальных пунктах обследования;

международные пациенты могут воспользоваться услугами переводчика в случае необходимости;

результаты осмотра и доклады врача записываются в цифровой форме;

в процессе пациентов сопровождает медицинский представитель check-up;

пациенты могут получить результаты осмотра check-up во всех больницах и медицинских центрах ACIBADEM Healthcare Group.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами: http://www.acibadem.com/en/contact

Представительство Acıbadem в г. Бишкек: ул. Манасчы Сагынбая 101/1 (пересекает бул. Эркиндик), телефон: +996770102233.