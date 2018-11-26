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Бизнес

Банк «Бай Тушум» запустил в контактном центре круглосуточную поддержку клиентов

В начале ноября в банке «Бай Тушум» заработал круглосуточный call-центр. Теперь получить консультацию, узнать курсы валют, движение по счету, заблокировать свою карту и получить другую необходимую помощь можно 24 часа в сутки 7 дней в неделю и 365 дней в году. Да! Да! И в праздничные дни тоже. Для получения консультации вам необходимо позвонить по телефону 0312905805 либо написать в WhatsApp по номеру 0777905805. Есть возможноть также задать вопрос на официальном сайте baitushum.kg.

В call-центре в любое время также можно

  • получить помощь при проведении операций через интернет- и мобильный банкинг;
  • узнать остаток на своем расчетном и карточном счетах;
  • получить информацию о последних поступлениях и движении денежных средств; 
  • получить информацию о своем депозите, сумме начисленных процентов, текущей задолженности по кредиту и ближайшей дате платежа согласно графику;
  • проконсультироваться по поводу своей банковской карты VISA или «Элкарт», узнать остаток на карточном счете, дату последнего поступления денег, статус карты и совершенной операции;
  • заблокировать карту в случае потери;
  • получить код подтверждения для операций в системе интернет-банкинга по карте.

«Для удобства клиентов мы создали круглосуточную службу удаленной поддержки клиентов. Сотрудники call-центра всегда вам окажут необходимую помощь. И если у вас есть жалоба, обращение или предложение, вы можете обратиться в службу и наши сотрудники окажут вам всестороннюю поддержку»,  — рассказала начальник отдела маркетинга и PR Евгения Шатунова.

Call-центр — это удобно. А когда он работает 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, без выходных и праздников — тем более!
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