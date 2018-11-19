Рейдерского захвата бизнеса Терентьевых сотрудниками милиции не было

По итогам пресс-конференции 12 ноября опубликовано обращение Анастасии Терентьевой к президенту с просьбой разобраться с милицейским беспределом в отношении нее и ее семьи. На публикацию откликнулся партнер Евгения Терентьева Вадим Гришечкин и рассказал редакции 24.kg свою версию произошедшего.

Напомним, на пресс-конференции женщина пожаловалась на то, что сотрудники правоохранительных органов помогли отобрать у них семейный бизнес (отдел канцтоваров в магазине «Байчечекей») и возбудили на нее и ее отца уголовные дела.

«Чтобы стала ясной вся картина происходящего, вкратце хочу пояснить ситуацию. Отец Анастасии Терентьевой Евгений Терентьев, который в данный момент находится в СИЗО-1, был не единственным владельцем бизнеса. Первого октября 2002 года Евгений Терентьев, являясь директором ОсОО «АСиК», заключил учредительный договор с директором ОсОО «Бизнес-Клерк» Владимиром Новаком и мной, частным предпринимателем Вадимом Гришечкиным, согласно которому мы, образовав уставный капитал из своих долевых взносов, обязались вести совместную предпринимательскую деятельность — реализовывать канцелярскую продукцию. Полученная прибыль распределялась компаньонами пропорционально на три равные части», — прокомментировал мужчина.

По словам Гришечкина, Терентьевы решили выступить на пресс-конференции и обвинили сотрудников правоохранительных органов в рейдерском захвате их бизнеса с целью воздействия на следствие.

«Мы прекрасно понимаем: если бы они стали говорить о том, что мы, учредители, не можем поделить бизнес, это бы никого не заинтересовало. Но они перед журналистами сделали громкие заявления о том, что у них отбирают бизнес сотрудники правоохранительных органов. И сразу все представители СМИ встали на их защиту. Это рычаг воздействия на следствие», — говорит компаньон Терентьева.

Корень проблемы, по его рассказу, уходит в 2005 год, когда Терентьев начал строительство многоэтажного дома. Для этого он начал выводить деньги из оборотных средств общего бизнеса. Компаньонам он обещал в кратчайшие сроки закончить строительство и вернуть занятые ему деньги. Однако долги так и не вернул. Так у Терентьева не осталось доли в общем бизнесе. А компаньонам задолжал более полумиллиона долларов. Просьбу вернуть долг он категорически игнорировал.

«Например, вместе со своей дочерью Анастасией, которая на тот момент работала в компании, он без нашего ведома вывез типографскую продукцию и стал продавать ее на рынке «Дордой». Затем, чтобы укрыть от проверки бухгалтерские данные от компаньонов, они уничтожили в магазине бухгалтерскую программу управления торговлей 1С. И не признались в этом. Тогда мы обратились в милицию, чтобы узнать, кто это сделал. Следователю Терентьевы признались, что программу уничтожили они. По факту вывоза продукции из типографии ведется следствие. Хочется отметить, что следствие идет уже более полутора лет, так как Терентьевы затягивают его. Пишут всюду жалобы на следователей и меняют их постоянно. А по факту уничтожения бухгалтерской программы дело находится на рассмотрении в Ленинском суде», — говорит Вадим Гришечкин.

Кроме того, по его словам, Терентьев сделал отчуждение общего помещения на свою дочь Анастасию Терентьеву, не имея на это права по тройному договору. Этим он причинил компаньонам материальный ущерб. По данному факту тоже возбуждено уголовное дело, расследование которого, по мнению предпринимателя, Терентьевы тоже затягивают, привлекая некоего Дмитрия Самарева.

«Он, не имея никакого отношения к бизнесу, вмешивается в ход следствия. Неоднократно появлялся у нас с разборками, заявлял, что он теперь будет тут директором, грозил многим сотрудникам увольнением, говорил, что имеет хорошие связи в высшем руководстве МВД и Генеральной прокуратуре, поэтому Терентьевы не понесут должного наказания», — рассказывает Вадим Гришечкин.

Итого на Терентьева возбуждены четыре уголовных дела. Из них в суд направлено только одно. По остальным ведется следствие.

«Мы, бывшие компаньоны, можем отозвать все заявления. Терентьеву есть чем рассчитаться, но он не идет на переговоры, а, наоборот, объявляет о войне через посыльных и обещает идти до конца. В ход идут голословные обвинения сотрудников милиции, привлечение прессы, подключение связей в правоохранительных органах и прочее», — заключил Вадим Гришечкин.