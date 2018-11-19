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Бизнес

KICB признан лучшим в двух номинациях по версии International Banker

ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк» получило награды в номинациях «Лучший коммерческий банк Кыргызстана — 2018» и «Лучший инновационный продукт в розничном кредитовании — 2018» по версии международного финансово-аналитического издания International Banker. The International Banker Awards — ежегодное мероприятие, организованное известным финансово-аналитическим журналом International Banker.

«International Banker является ведущим изданием в сфере финансового сектора, которое проводит глубокий анализ и освещает наиболее актуальные экономические проблемы в глобальном масштабе. Каждый выпуск журнала охватывает вопросы банковского дела и финансов, включая управление рисками, структурированное финансирование, торговлю, анализ компаний, корпоративную социальную ответственность и инновационные технологии.

Полученная международная награда свидетельствует о признании успешно внедренных инновационных финансовых продуктов и высоком качестве предоставляемых услуг.

Важно отметить, что на сегодня KICB первым в Кыргызстане удостоен такой награды, которая подтверждает занимаемую лидирующую позицию и успех на финансовом рынке Кыргызстана.

«Мы выражаем искреннюю благодарность изданию International Banker за справедливую оценку деятельности KICB в Кыргызской Республике. Признание успехов KICB авторитетным финансово-аналитическим изданием вновь подтверждает правильность выбранного направления. Мы верим, что премия отражает наше стремление к устойчивому развитию банка в ближайшие годы», — сказал председатель правления KICB Кванг Янг Чой.
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