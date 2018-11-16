Удобные способы онлайн-связи с MegaCom

Компания MegaCom уделяет особое внимание удобству и качеству обслуживания абонентов. Ведущий мобильный оператор применяет новейшие технологии для улучшения сервиса, и сегодня практически все операции, связанные с абонентским обслуживанием, можно совершить самостоятельно и в более оперативные сроки. При возникновении вопросов по тарифам или услугам получить онлайн-консультацию можно совершенно бесплатно с помощью следующих сервисных служб:

WhatsApp

Написав на номера +996555500000 или +996555000039 в мессенджере WhatsApp, можно получить подробную информацию по всем возникшим вопросам мобильной связи MegaCom. Это круглосуточная поддержка абонентов в режиме реального времени.

Онлайн-помощник

«Онлайн-помощник» доступен на официальном сайте. Благодаря этому сервису можно существенно сэкономить время и оперативно получить консультацию в онлайн-чате. Все, что нужно для этого, — написать свое обращение или пожелание в окне браузера.

SMS-консультант

«SMS-консультант» представляет информацию посредством отправки короткого текстового сообщения. Бесплатные SMS в абонентскую службу компании можно отправлять на номер горячей линии 500.

Социальные сети

Те, кто предпочитает общаться в социальных сетях, по достоинству оценят возможность обращения к представителям компании на официальных страницах оператора в Facebook, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники, Twitter. Здесь запросы рассматриваются в максимально сжатые сроки. Став подписчиком компании, также можно своевременно узнавать об акциях, конкурсах и актуальных новостях мобильного оператора.

Служба поддержки

*500 — единый и бесплатный номер службы поддержки абонентов MegaCom, позвонить на него можно из любого уголка Кыргызстана. Чтобы связаться со специалистами, просто наберите короткий сервисный номер со своего мобильного телефона.

Компания MegaCom на постоянной основе расширяет список дистанционных сервисов, благодаря которым абоненты могут получать ответы на любые возникшие вопросы обслуживания о тарифах, опциях или приложениях в онлайн-режиме.