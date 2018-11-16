PIN через SMS: современные технологии на службе у «Росинбанка»

«Росинбанк» одним из первых на рынке Кыргызстана предлагает своим клиентам удобное, современное и защищенное решение — доставку пин-кода (PIN) банковских карт VISA и UPI Diamond на мобильный телефон через SMS. Традиционные конверты с запечатанным секретным паролем постепенно сменяют их мобильные аналоги, работающие в режиме реального времени. Это один из удобных и безопасных способов получения пин-кода банковской карты — SMS-сообщение не может быть никем прочитано или перехвачено, так как в течение всего процесса оно проходит по защищенным шифрованием каналам.

Рассылка «Росинбанком» пин-кодов через SMS соответствует всем нормам безопасности на протяжении всего цикла доставки благодаря надежным партнерам банка: международной компании Infobip и отечественному сотовому оператору MegaCom. Как показывает практика, SMS с банковской информацией — один из редких типов контента, к которому пользователи телефонов относятся лояльно.

Клиент может инициировать запрос на получение пин-кода с помощью SMS в любое удобное для себя время, отправив секретное слово и часть номера банковской карты. Представленная информация сверяется с базой данных, запуская процесс доставки PIN владельцу карты.

Таким образом, благодаря новейшим разработкам удобные сервисы становятся доступными и для финансовой сферы. И «Росинбанк» как инновационный финансовый институт активно применяет в своей работе последние достижения.

Дополнительную информацию об услугах «Росинбанка» можно получить в филиалах, круглосуточном контакт-центре по телефону 0312554444 или через официальные страницы банка в социальных сетях.