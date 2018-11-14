С MegaCom дети всегда под присмотром

Благодаря появлению новых технологий связи, современных смартфонов с функциями полноценного компьютера контролировать детей стало намного удобнее. Сегодня родители могут ограждать своих чад от опасности, не находясь рядом с ними.

MegaCom предлагает родителям воспользоваться удобной услугой, с которой больше не нужно беспокоиться, где сейчас находится ребенок: в школе, на тренировке или на прогулке с друзьями.

Чтобы подключить полезную услугу, наберите команду *089*055Ахххххх# или *089*0755хххххх#, указав номер телефона ребенка. Ему нужно лишь отправить ответное SMS с текстом «1» на поступивший запрос, после чего вы всегда будете в курсе местонахождения вашего чада. Достаточно набрать команду *089*055Ахххххх# или *089*0755хххххх#, затем данные о местоположении ребенка поступят вам SMS-сообщением с ссылкой на интернет-карту, при открытии которой интернет-трафик бесплатный.

Информация о местонахождении ребенка является конфиденциальной и доступна только его родителям.

Главным преимуществом услуги «Где дети?» является кнопка SOS, которую можно записать в быстрый набор *91#, чтобы ваш ребенок смог выполнить команду в одно нажатие. При этом SMS с данными местоположения ребенка поступит всем подключенным родителям. Отправка двух экстренных сообщений в месяц бесплатная.

Услуга не требует обязательных ежемесячных затрат, а отсутствие абонентской платы позволит пользоваться ею только тогда, когда вам это необходимо.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте компании и по телефону *89 вызов, звонок для абонентов MegaCom бесплатный.