MegaCom комментирует заявление мобильного оператора О!

Компания MegaCom касательно материала «Кто и почему хочет забрать лицензию «НУР Телеком», опубликованного 6 ноября 2018 года в информационном агентстве 24.kg, заявляет, что все озвученные заявления относительно MegaCom не соответствуют действительности.

Представители мобильного оператора О! в статье обсуждают поднятый в парламенте вопрос о незаконной выдаче лицензии на использование радиочастот. Как нам известно, на данный момент правоохранительные органы разбираются в сложившейся ситуации, и только им решать, кто прав, а кто нет.

В материале также присутствуют попытки связать данную ситуацию с назначением А.Жамангулова на должность генерального директора MegaCom, на что заявляем, что в стенах Жогорку Кенеша вопрос поднят еще до его официального назначения, а правоохранительные органы уже ранее были заинтересованы им.

Стоит отметить, тот факт, что субъект предпринимательства так усердно оправдывает действия государственного органа, выдавшего лицензию, вызывает недоумение. Если госорган действовал правомерно, то поводов для беспокойства, уверены, не должно быть.

В связи с этим считаем, что информационный посыл новостного материала носит, скорее, эмоционально-агрессивный характер.