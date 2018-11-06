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Бизнес

Пользуйтесь MegaPay и выиграйте квартиру!

Абоненты MegaCom уже успели оценить удобство мобильного кошелька MegaPay — благодаря этому инновационному приложению можно совершать платежи и переводы прямо со своего смартфона в любом месте и в любое время!

Теперь у пользователей MegaPay появилась возможность попытать свою удачу в грандиозной лотерее «Новоселье» от MegaCom и строительной компании «Оргтехстрой», в которой разыгрывается однокомнатная квартира в Бишкеке.

С 1 ноября 2018 года по 13 марта 2019-го в рамках лотереи будут проведены 4 ежемесячных розыгрыша и, помимо главного приза, будут разыграны скидочные сертификаты на покупку недвижимости у компании «Оргтехстрой» или его партнеров в размере 400 000 сомов и 200 000 сомов, iPhone XS и 1 000 000 мегабайт мобильного интернета. Обладатель однокомнатной квартиры от компании «Оргтехстрой» общей площадью 49,5 квадратных метра определится 13 марта 2019 года.

Для того чтобы стать участником лотереи «Новоселье», необходимо:

1. Скачать и зарегистрироваться в приложении MegaPay (зарегистрированные ранее пользователи приложения автоматически становятся участниками лотереи).

2. С помощью мобильного кошелька оплачивать доступные услуги — чем чаще, тем больше баллов и шансов на победу.

3. После достижения необходимого количества баллов получить электронный лотерейный купон. 2 000 баллов = 1 лотерейному купону.

Победители промежуточного и главного розыгрышей определятся с помощью генератора случайных чисел на сайте random.org. Онлайн-трансляция розыгрышей будет доступна в социальной сети Instagram, видеоотчет будет опубликован в других социальных сетях.

Подробная информация об условиях лотереи «Новоселье» на официальном сайте компании megacom.kg или по номеру 0755000999 (для абонентов MegaCom звонок бесплатный).
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