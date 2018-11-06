11:48
USD 69.84
EUR 79.50
RUB 1.06
Бизнес

Как провести ноябрьские выходные?

Школьники уже вовсю наслаждаются каникулами, но пришел черед хорошенько отдохнуть и их родителям. Уже завтра стартуют долгожданные выходные. Чем же заняться, когда вы уже нашли, наконец, любимый свитер в процессе наведения порядка в шкафу, сводили деток в творческие мастерские и всласть наболтались с друзьями?

Устройте киновечера

Соберите всю семью или друзей вместе у себя дома или на даче. Приготовьте любимый пирог по рецепту бабушки и усаживайтесь поудобнее перед телевизором с чашкой чая или какао.

Если вы заранее не готовили список кинофильмов и у вас нет конкретных идей о том, что посмотреть, подключайте O!TV. На выбор — до 146 телеканалов, где вы найдете на 100 процентов фильмовые, которые можно смотреть целыми днями вместе с детьми. Легкие и позитивные телеканалы «Дом кино», «Кинопремьера», «Кинохит», «Киносемья», «Еврокино», «Киносвидание» отвлекут от всех забот и зарядят вас хорошим настроением.

Можно самим устраивать «рекламные паузы», во время которых прерваться на чаепитие и обсудить только что увиденное, а затем продолжить просмотр. Уютный вечер за просмотром кинофильмов обеспечен.

Смотреть телевидение с помощью O!TV можно с любого устройства: смартфона, планшета или ноутбука. Если у вас дома один из телевизоров Sony, Phillips, Samsung, LG c функцией Smart TV, скачайте приложение O!TV, чтобы смотреть ТВ на большом экране. Здесь подробная инструкция о том, как это сделать. Подключайте 146 каналов всего за 7 сомов в сутки командой *750*3#.

Как вариант

Можно устроить киновечер на определенную тему, например, комедии, боевики или мелодрамы. Где искать все эти фильмы? Подключите сервис «О!Кино» мобильного оператора О! и листайте многотысячный каталог: фильмы, мультфильмы, сериалы, а может быть, вы захотите глянуть любимые ТВ-шоу, научно-популярные и другие передачи. Среди мультфильмов есть всеми любимые советские мультики, новинки последних лет. В каталоге легко ориентироваться: можно найти кино по жанру, посмотреть, какой у него рейтинг, прочитать краткую аннотацию. Подключить многотысячный каталог фильмов можно также за 7 сомов в сутки командой *755*2#.

Появились вопросы? Звоните по телефонам 750 (звонок бесплатный для абонентов О!) и 0 (705) 700-700 (для абонентов других операторов).

Кстати, только для абонентов О! интернет-трафик при просмотре ТВ-каналов и кинофильмов в рамках сервиса «О!Кино» не тарифицируется.

O!TV желает вам отличных выходных!
Ссылка:
просмотров: 544
Версия для печати
Материалы по теме
Доступный роуминг теперь и во Вьетнаме: 1 МБ — 1 сом!
Заявление ООО «НУР Телеком» относительно приобретения радиочастот
Мобильная связь: все под контролем в приложении «Мой О!»
Только один день! СКИДКА 20 процентов на аксессуары в O!Store
Скачай приложение «О!Деньги» и выиграй новый iPhone XR
Новые телеканалы на O!TV: корейские сериалы, спортивный экстрим, детские сказки
Как сэкономить до 5 700 сомов при покупке смартфона
Новые смартфоны iPhone, Honor и Sony за наличные или в кредит
Вместе дешевле! Семейная экономия в цифрах
«Переходи на О! Студент +» c безлимитными Instagram, WhatsApp и Telegram!
Популярные новости
Заявление ООО «НУР Телеком» относительно приобретения радиочастот Заявление ООО «НУР Телеком» относительно приобретения радиочастот
&laquo;Банк КЫРГЫЗСТАН&raquo; назвал голословными претензии уволенной 13&nbsp;лет назад гражданки «Банк КЫРГЫЗСТАН» назвал голословными претензии уволенной 13 лет назад гражданки
Выиграйте квартиру и другие ценные призы в лотерее «Новоселье» от MegaCom! Выиграйте квартиру и другие ценные призы в лотерее «Новоселье» от MegaCom!
Открывай новые возможности вместе с&nbsp;тарифным планом &laquo;СОНУН&raquo; от&nbsp;JET Открывай новые возможности вместе с тарифным планом «СОНУН» от JET
Бизнес
Разыгран главный приз акции &laquo;ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!&raquo; Разыгран главный приз акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!»
Как провести ноябрьские выходные? Как провести ноябрьские выходные?
Переводите деньги с&nbsp;карты на&nbsp;карту легко! Переводите деньги с карты на карту легко!
ОАО &laquo;МАМ&raquo; провело ребрендинг и&nbsp;представило новое позиционирование ОАО «МАМ» провело ребрендинг и представило новое позиционирование