Как провести ноябрьские выходные?

Школьники уже вовсю наслаждаются каникулами, но пришел черед хорошенько отдохнуть и их родителям. Уже завтра стартуют долгожданные выходные. Чем же заняться, когда вы уже нашли, наконец, любимый свитер в процессе наведения порядка в шкафу, сводили деток в творческие мастерские и всласть наболтались с друзьями?

Устройте киновечера

Соберите всю семью или друзей вместе у себя дома или на даче. Приготовьте любимый пирог по рецепту бабушки и усаживайтесь поудобнее перед телевизором с чашкой чая или какао.

Если вы заранее не готовили список кинофильмов и у вас нет конкретных идей о том, что посмотреть, подключайте O!TV. На выбор — до 146 телеканалов, где вы найдете на 100 процентов фильмовые, которые можно смотреть целыми днями вместе с детьми. Легкие и позитивные телеканалы «Дом кино», «Кинопремьера», «Кинохит», «Киносемья», «Еврокино», «Киносвидание» отвлекут от всех забот и зарядят вас хорошим настроением.

Можно самим устраивать «рекламные паузы», во время которых прерваться на чаепитие и обсудить только что увиденное, а затем продолжить просмотр. Уютный вечер за просмотром кинофильмов обеспечен.

Смотреть телевидение с помощью O!TV можно с любого устройства: смартфона, планшета или ноутбука. Если у вас дома один из телевизоров Sony, Phillips, Samsung, LG c функцией Smart TV, скачайте приложение O!TV, чтобы смотреть ТВ на большом экране. Здесь подробная инструкция о том, как это сделать. Подключайте 146 каналов всего за 7 сомов в сутки командой *750*3#.

Как вариант

Можно устроить киновечер на определенную тему, например, комедии, боевики или мелодрамы. Где искать все эти фильмы? Подключите сервис «О!Кино» мобильного оператора О! и листайте многотысячный каталог: фильмы, мультфильмы, сериалы, а может быть, вы захотите глянуть любимые ТВ-шоу, научно-популярные и другие передачи. Среди мультфильмов есть всеми любимые советские мультики, новинки последних лет. В каталоге легко ориентироваться: можно найти кино по жанру, посмотреть, какой у него рейтинг, прочитать краткую аннотацию. Подключить многотысячный каталог фильмов можно также за 7 сомов в сутки командой *755*2#.

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Кстати, только для абонентов О! интернет-трафик при просмотре ТВ-каналов и кинофильмов в рамках сервиса «О!Кино» не тарифицируется.