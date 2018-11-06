Вторая жизнь с MR-LINAC

MR-LINAC — совершенный метод радиотерапии для точного лечения опухолей, который теперь доступен в Турции.

Едва появившись на рынке медицинского оборудования, инновационный радиотерапевтический аппарат MR-LINAC незамедлительно приобрел репутацию совершенного изобретения, истинного чуда научной мысли. Объединив в себе технологии сразу двух уникальных механизмов — магнитно-резонансного томографа и мощного линейного ускорителя, он позволяет с высокой точностью обнаружить даже самую труднодоступную для обследования злокачественную опухоль и в дальнейшем полностью устранить ее. Пациент обретает, говоря без преувеличения, вторую жизнь.

Технология MR-LINAC — беспрецедентная точность воздействия на опухоль

С древнейших времен онкологические заболевания стоят в числе самых опасных для жизни человека. Но если когда-то считалось, что лечение этого тяжелого недуга зачастую не ведет к полному выздоровлению, а лишь на определенный срок продлевает больному жизнь, то сегодня благодаря революционным изобретениям в медицине диагноз «рак» больше не звучит как приговор. Правда, даже самые эффективные методики лечения с использованием радиотерапии, к сожалению, не могли избавить онкобольного от постоянного стресса, множества побочных эффектов, а по достижении ремиссии подарить ему возможность в полной мере вернуться к привычной жизни.

Быстрое и четкое изображение — залог успешного лечения

Недавно известная турецкая клиника Maslak Hospital, входящая в состав крупнейшей сети медицинских учреждений Acıbadem Healthcare Group, объявила об уникальной методике лечения злокачественных опухолей с применением инновационного аппарата MR-LINAC, которому, без сомнения, нет аналогов во всем мире. По словам создателей этого удивительного устройства, оснащенного по последнему слову техники, оно способно в несколько раз увеличить шансы любого пациента со злокачественной опухолью на полное излечение от болезни и избавить его при этом от большинства сложностей, которые испытывает человек, проходящий лучевую терапию.

Принцип работы аппарата в проведении магнитно-резонансного сканирования в режиме реального времени.

Сочетая возможности аппарата с радиотерапией, онколог может максимально четко увидеть границы опухоли и идеально рассчитать воздействие на нее, что позволяет обезопасить пациента от возможных ошибок и неточностей в ходе лечения.

Однако поистине уникальным аппарат MR-LINAC делает его способность предельно четко распознавать движение опухоли, что невозможно для большинства радиотерапевтических устройств подобного типа.

Благодаря сверхточному определению локации опухоли сводятся к минимуму потенциальная опасность повреждения здоровых тканей, риск возникновения побочных эффектов, а также сокращается время лечения.

Если учесть, что движение опухоли в процессе воздействия стандартного аппарата лучевой терапии происходит зачастую вследствие дыхания и непроизвольного сокращения гладкой мускулатуры больного, то можно представить, как часто в его поле попадают не затронутые опухолью ткани, что значительно уменьшает шансы пациента на быстрое выздоровление. Если по каким-то причинам опухоль выходит из-под прицела этой чудо-машины, процедура прекращается и возобновляется после быстрого уточнения новых координат для воздействия луча.

В процессе лечения с применением MR-LINAC многие пациенты признаются, что способны вполне успешно вести привычный образ жизни. Они плодотворно работают, активно отдыхают, пребывают в позитивном настроении, не страдая от зачастую сопутствующих радиотерапии перманентной потери сил, болевого синдрома и психологического дискомфорта.

Вовремя обнаруженное движение опухоли увеличивает шанс на победу

«После завершения первой программы лечения рака с применением устройства MR-LINAC можно с уверенностью сказать, что этот уникальный аппарат имеет ряд значительных преимуществ по сравнению с аппаратами традиционной лучевой терапии. Благодаря новой технологии усовершенствован процесс визуализации злокачественных опухолей, что очень помогает своевременно корректировать план лечения пациента», — отмечает профессор отделения лучевой онкологии университета Мехмет Али Айдынлар (система медицинских центров Acıbadem) Энис Озяр.

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