Выиграйте квартиру и другие ценные призы в лотерее «Новоселье» от MegaCom!

Воспользуйтесь уникальной возможностью стать обладателем однокомнатной квартиры в экологически чистом районе Бишкека! Мобильный оператор MegaCom совместно со строительной компанией «Оргтехстрой» запускает грандиозную лотерею «Новоселье».

Помимо квартиры, с 1 ноября 2018 года по 13 марта 2019 года ежемесячно будут разыгрываться ценные призы – скидочные сертификаты на покупку недвижимости у компании «Оргтехстрой» или его партнеров в размере 400 000 сомов и 200 000 сомов, iPhone XS и 1 000 000 мегабайт мобильного интернета. Всего в рамках лотереи «Новоселье» будут проведены 4 ежемесячных розыгрыша.

Тринадцатого марта 2019 года определится обладатель главного приза – однокомнатной квартиры от компании «Оргтехстрой» общей площадью 49,5 квадратных метра

Для того чтобы стать участником лотереи, необходимо скачать и зарегистрироваться в приложении MegaPay, и с его помощью оплачивать доступные услуги. Баллы начисляются за каждый совершенный платеж на сумму не менее 20 сомов. К примеру, если вы произвели оплату коммунальных услуг на 350 сомов, вам на счет автоматически будет начислено 350 баллов.

Чем чаще вы оплачиваете мобильным кошельком MegaPay, тем больше баллов и шансов на победу.

После достижения необходимого количества баллов выдается лотерейный купон. 2 000 баллов = 1 лотерейному купону.

Проверить количество баллов можно не выходя из приложения MegaPay – достаточно открыть вкладку «Акции».

Выигрышные лотерейные купоны промежуточного и главного розыгрышей определятся с помощью генератора случайных чисел на сайте random.org. Розыгрыш состоится в присутствии комиссии, состоящей из представителей компании MegaCom, «Оргтехстрой» и Госфиннадзора.

Онлайн-трансляция будет доступна в социальной сети Instagram, а видео-отчет будет опубликован в других социальных сетях.

Подробная информация об условиях лотереи «Новоселье» на официальном сайте компании megacom.kg или по номеру 0755000999 (для абонентов MegaCom звонок бесплатный).

Участвуйте в лотерее «Новоселье» и, возможно, именно вы станете обладателем новой квартиры!