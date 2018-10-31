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Бизнес

Портал «Детский» от MegaCom: каникулы с пользой

Долгожданные осенние каникулы начнутся уже совсем скоро! Заботливым родителям самое время подумать, как организовать своему ребенку полезный и интересный досуг. Отличным для этого способом станет подключение информационно-познавательного портала «Детский» от MegaCom, который предлагает тщательно отобранный контент исключительно для детей.       

Сайт kids.megacom.kg имеет несколько разделов: «Мультфильмы», «Книги», «Игры», «Музыка» и многое другое, что определенно заинтересует как совсем маленьких, так и ребят постарше. Специальные программы для чтения и рисования по известным методикам, советы домашнего логопеда и развивающие игры — здесь есть все, чтобы дети учились и узнавали много нового и полезного. А самое главное — благодаря порталу «Детский» ваше чадо надежно защищено от любого нежелательного контента.

Стоимость подключения — 0 сомов, абонентская плата – 10 сомов в сутки (с НДС и НсП). Для подписки на портал наберите команду *9720#. Интернет-трафик для подписанных абонентов сети MegaСom бесплатный.

С порталом «Детский» вашим детям никогда не будет скучно!
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