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Мгновения жизни. Загадочный Саймалуу-Таш и летний Сон-Куль

В сегодняшнем выпуске рубрики постараемся заглянуть с помощью наших авторов во все области Кыргызстана.

Чуйская область славится живописными ущельями. Одно из них — Кегетинское. Из него же можно попасть на красивое высокогорное озеро Коль-Тор. На его берегах побывал Кайрат Арзыбаев.

Если уж мы заговорили об озерах, то пройти мимо Иссык-Куля никак не получится. Своим взглядом на вечернее озеро с читателями 24.kg поделился наш постоянный автор Мамасалы Ташматов.

Непростительно было бы пройти мимо еще одного известного озера, символа Нарынской области, — Сон-Куля. До него этим летом добрался Наиль Халилов.

Теперь перенесемся на запад республики, в Таласскую область. К сожалению, она не так часто попадает в нашу рубрику, хотя, без сомнения, по красоте не уступает остальным регионам Кыргызстана. Айбек Султанов сделал фотографии в ущельях Бакай-Атинского района.

В Джалал-Абадской области посетим одно из самых удивительных и загадочных мест в Кыргызстане — Саймалуу-Таш. Туда нас пригласил Жусупбек Кулматов.

Вот мы и добрались до самой южной области Кыргызстана — Баткенской. А именно до Кадамджайского района, где побывал Урмат Чырмашев.

На этом наше путешествие по Кыргызстану подошло к финалу. Надеемся, вам понравилось. И не забывайте, что стать авторами нашей рубрики «Мгновения жизни» очень просто.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
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