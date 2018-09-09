Мгновения жизни. Пещера Ункур и окрестности Таш-Рабата

В сегодняшнем выпуске мы решили не ограничиваться каким-либо регионом Кыргызстана или какой-либо конкретной темой и собрали фотографии наших постоянных авторов, сделанные в самых разных уголках республики.

Начнем с Боомского ущелья, по которому многие за лето наверняка проехали не раз. Но зачастую мы не замечаем всей красоты вроде бы обыденных для нас мест. Но это умудряются делать другие. И так, Боомское ущелье, как его увидел Владислав Ногай.

За лето мы многое узнали о красотах Нарынской области. Но, думаю, многим захочется туда вернуться не раз. Арстан Кадыров предлагает заглянуть в Джумгальский район.

Фото Арстана Кадырова. Пещера Ункур, Джумгальский район

А еще один наш постоянный автор Нурлан Иманалиев задержит нас в Нарынской области с помощью своих фотографий, сделанных в окрестностях знаменитого Таш-Рабата.

Из Нарынской области переберемся в Суусамырскую долину. Она прекрасна в любое время года, а вот такой ее увидел еще один наш постоянный автор Мамасалы Ташматов.И еще одно красивейшее место Кыргызстана на нашем пути — ущелье Чичкан. Оно часто попадает к нам в рубрику, но каждый раз у авторов свой взгляд на него. Сегодня посмотрим на Чичкан глазами Жусупбека Кулматова.Еще один наш автор Бексултан пригласил полюбоваться видами села Кызыл-Суу, которое расположено в Сузакском районе.Надеемся, вам понравилось наше небольшое путешествие по Кыргызстану. Помните, вы всегда можете украсить нашу рубрику своими фотографиями. Стать нашим автором очень просто.

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