Мгновения жизни. Пещера Ункур и окрестности Таш-Рабата

В сегодняшнем выпуске мы решили не ограничиваться каким-либо регионом Кыргызстана или какой-либо конкретной темой и собрали фотографии наших постоянных авторов, сделанные в самых разных уголках республики.
Начнем с Боомского ущелья, по которому многие за лето наверняка проехали не раз. Но зачастую мы не замечаем всей красоты вроде бы обыденных для нас мест. Но это умудряются делать другие. И так, Боомское ущелье, как его увидел Владислав Ногай.
А еще один наш постоянный автор Нурлан Иманалиев задержит нас в Нарынской области с помощью своих фотографий, сделанных в окрестностях знаменитого Таш-Рабата.
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Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.
Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.