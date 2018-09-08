На температуру горячей воды жалуются бишкекчане. Еле теплая

«На протяжении всего лета в доме № 8 в 6-м микрорайоне возникают проблемы с горячей водой. Горячая вода, вернее, еле теплая, появляется только после 18.00, когда люди приходят домой и все начинают спускать ее», — сообщил читатель 24.kg.

По его словам, жители неоднократно вызывали сотрудников теплосети, но у тех одна отговорка: у кого-то незакрытые отсечные вентили «Аристона». Читатель считает, что виной всему, скорее всего, закрытая «обратка».

«При норме температуры горячей воды минимум 57 градусов мы имеем 25 градусов», — сообщил он.

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