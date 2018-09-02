Мгновения жизни. Река Нарын и Токтогулка с высоты птичьего полета

Первый осенний выпуск рубрики мы решили посвятить самым разным уголкам Кыргызстана, которые летом успели посетить наши авторы.
Открывает наше путешествие снимок Владислава Ногая, сделанный на объездной дороге в Чуйской области.
Заглянем и в одно из самых живописных ущелий, расположенных рядом с Бишкеком, — Чункурчак. Туда нас пригласил Талгабек, который не захотел раскрывать своей фамилии.
Из Чуйской области перенесемся далеко на юг страны, к прекрасному озеру Сары-Челек, расположенному в Джалал-Абадской области. Там побывал один из наших постоянных авторов Арстан Кадыров.
Продолжаем двигаться на юг и попадаем в красивейшее ущелье Чичкан. Неудивительно, что оно в нашу рубрику попадает довольно часто. Сегодня свой взгляд на Чичкан представил Урмат Чырмашев.
Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.
Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.