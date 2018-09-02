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Мгновения жизни. Река Нарын и Токтогулка с высоты птичьего полета

Первый осенний выпуск рубрики мы решили посвятить самым разным уголкам Кыргызстана, которые летом успели посетить наши авторы.

Открывает наше путешествие снимок Владислава Ногая, сделанный на объездной дороге в Чуйской области.

Фото Владислава Ногая. Чуйская область. Объездная дорога

Заглянем и в одно из самых живописных ущелий, расположенных рядом с Бишкеком, — Чункурчак. Туда нас пригласил Талгабек, который не захотел раскрывать своей фамилии.

Из Чуйской области перенесемся далеко на юг страны, к прекрасному озеру Сары-Челек, расположенному в Джалал-Абадской области. Там побывал один из наших постоянных авторов Арстан Кадыров.

Фото Арстана Кадырова. Сары-Челек

Продолжаем двигаться на юг и попадаем в красивейшее ущелье Чичкан. Неудивительно, что оно в нашу рубрику попадает довольно часто. Сегодня свой взгляд на Чичкан представил Урмат Чырмашев.

Если дальше двигаться на юг, то обязательно попадешь к рукотворному морю Кыргызстана — Токтогульскому водохранилищу. Но Жусупбек Кулматов предлагает взглянуть на него с высоты птичьего полета. И Токтогулка поражает!
А теперь спустимся на землю и полюбуемся величественной рекой Нарын, которая и питает Токтогулку. Такую возможность нам предоставил еще один наш постоянный автор Мамасалы Ташматов.
Интересную подборку фотографий сделал Бексултан (называть фамилию автор отказался, но мы на этом и не настаиваем). Он проехал на машине от Курпсайской ГЭС до перевала Ала-Бель.
На сегодня, пожалуй, все. Надеемся, вам понравилось. Если да — добро пожаловать в следующее воскресенье. И не забывайте, автором нашей рубрики стать очень просто.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
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