Пожилой мужчина копает траншею, чтобы заменить водопроводные трубы. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Ивану Степановичу 78 лет, он живет на улице Баялинова. Жителям сказали, что они должны заменить старые водопроводные трубы, которые могут лопнуть во время ремонта дорожного полотна. Вот он и копает траншею глубиной 80 сантиментров и длиной около 20 метров», — написал читатель.

По его словам, жителям сообщили, что заменить трубы они должны сами.

В Бишкекводоканале информацию подтвердили, отметив, что предприятие меняет только магистральные линии.

«Есть трубы, которые находятся на нашем балансе — городские уличные сети, мы их меняем. А есть частные, которые идут к домам, это должны жильцы делать: могут сами копать, могут кого-нибудь нанять. Мы оказываем помощь только во врезке», — сообщили в организации.

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