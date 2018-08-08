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Агент 024

После жалоб на пляже в Бостери навели порядок и убрали мусор

Мусор на пляже в селе Бостери убрали. Первыми на сообщение «агента 024» о переполненных мусорках отреагировали в «Кыргызалтыне», которому принадлежит санаторий «Кыргызское взморье».

По данным пресс-службы компании, фотографии с кучами мусора сделаны на территории частных домовладений, так называемого городка «Битранс». Он находится рядом с «Кыргызским взморьем», сразу за забором санатория.

читателей 24.kg
Фото читателей 24.kg. Мусорная свалка в 100 метрах от пляжа на территории частных коттеджей

«Наш пляж чистый. Два раза в день вывозят мусор. Все досконально проверяется. Недавно была проверка, каких-либо замечаний со стороны соответствующих органов не было», — заверили в «Кыргызалтыне».

Вторыми отреагировали представители айыл окмоту Бостери. Там отметили, что территория с мусором принадлежит частному сектору. По данным айыл окмоту, мусор скопился из-за наплыва отдыхающих в выходные дни. Сотрудники «Тазалыка» и Бостеринского айыл окмоту уже убрали мусор.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
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