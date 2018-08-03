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Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (146)

На улице Малдыбаева жители выбрасывают мусор с риском для жизни

Жители улицы Малдыбаева просят установить мостики через арык возле мусорных контейнеров. Читатель прислал фото.

«Китайские рабочие давно ушли с восточной стороны улицы Малдыбаева на участке между улицей Суеркулова и Южной магистралью. Но не восстановили арык, расположенный между домами и тротуаром. Также не предусмотрены мостики через арык для удобного подхода к мусорным контейнерам, поэтому приходится идти по дорожному полотну, опасаясь за жизнь. Жители соорудили самодельный мостик для подхода к мусорным контейнерам», — сообщил он.

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