В Госэкотехинспекции ответили на жалобу агента 024

В Госэкотехинспекции ответили на жалобу жителей шестого микрорайона, которые 4 июля вышли на пикет к зданию Генпрокуратуры. Они требовали призвать к ответу чиновников инспекции, потому что те не исполнили решение Верховного суда и не снесли незаконно возведенную пристройку к одному из кафе.

Начальник управления Госэкотехинспекции Мелис Адиев пояснил ИА «24.kg», что все постройки, которые вышли за красную линию и оказались на муниципальной территории, снесены. А тот сарай из пластика, о котором говорили пикетчики, находится на участке, принадлежащем хозяину питейного заведения. «Так что к нам никаких претензий быть не может. Мы несколько раз выезжали на место. Никаких нарушений нет. Это хозяин изначально не исполнял решение Верховного суда, поэтому мы принудительно снесли незаконные объекты», — сказал Мелис Адиев.

Жители микрорайона написали письмо в Генпрокуратуру. Они настаивают: пристройка должна быть демонтирована.