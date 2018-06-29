Топчаны в ущельях. Кто дает разрешение на их установку

Вдоль речки, недалеко от въезда на курорт «Иссык-Ата», установили топчаны. За аренду требуют плату. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

Он интересуется, насколько законны установка и сдача в аренду таких объектов.

«Когда спросил у человека, который сдает эти топчаны, он ответил, что это его земля. И на ней может делать что хочет. Рядом с топчаном — мусорная свалка. Вот это сервис! Больше с иностранцами я сюда не приеду», — рассказал читатель.

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