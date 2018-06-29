Иностранцы в шоке от инфраструктуры пограничного поста «Ак-Жол»

«Инфраструктура на территории, прилегающей к контрольно-пропускному пункту «Ак-Жол», — это доска позора нашей страны в глазах всех туристов», — написал ИА «24.kg» читатель.

«Во-первых, чтобы сесть в свой автотранспорт, вы должны пройти почти километр до поста ГАИ со всем своим багажом. При этом пешеходная дорожка почти отсутствует. На посту ГАИ нет никаких условий для ожидания транспорта. Сотрудники запрещают вставать под их навесы, и в случае непогоды или солнцепека ты вынужден стоять под открытым небом», — сообщил он.

«Второе испытание — это туалет. Вы бы посмотрели, с каким ошарашенным лицом выбегают оттуда туристы. В-третьих, если вы приезжаете в темное время суток, то добираться до поста ГАИ вы будете наощупь, так как освещения там нет», — отметил читатель.

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