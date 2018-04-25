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Возле Ала-Арчинского водохранилища вырубают деревья. Обещают разбить сад

На большой территории возле Ала-Арчинского водохранилища вырубили деревья. Видео и фото выложил в социальной сети активист Александр Толмачев.

«Вырубка вблизи водохранилища. Срубили все. Каждое дерево. Вне зависимости от возраста. Это какой-то геноцид деревьев», — написал он.

По его словам, срубленные деревья еще не убрали. На территории установили вагончик. Рабочие сказали, что вырубка происходит, потому что тут разобьют сад. А срубленные деревья можно купить. За груженный бревнами «портер» просят 3,5 тысячи сомов, за мешок дров — 120 сомов.

«Хорошо, хочет кто-то разбить сад, но зачем вырубать абсолютно все деревья?» — недоумевает активист.

Это не первое сообщение о рубке у водохранилища. В январе в группе «Черный список» в социальной сети Facebook Денис Замула выложил видео.

«Был недавно на Ала-Арчинском водохранилище, что находится вниз по Молодой Гвардии, там полным ходом вырубают лес. Где раньше было все в деревьях, сейчас просто поле!» — написал он.

Глава Маевского айыл окмоту Руслан Алиев сообщил, что территория, где идет вырубка деревьев, находится в частной собственности.

«Когда только начали рубить деревья, сразу обратились в ГАООСЛиХ. Пришел ответ, что раз территория является частной собственностью, разрешения на вырубку не требуется. Такие же ответы пришли из территориальных подразделений Госэкотехинспекции. Дважды приезжали инспекторы. Меры можно принять только в том случае, если собственник начнет что-то строить: эта территория относится к землям сельхозназначения», — сказал он.

По его словам, владельцы участка утверждают, что планируют разбить фруктовый сад. Участок не трансформирован, строить на нем нельзя.

«Мы выезжали на место с депутатами, но, к сожалению, по закону частник имеет право производить вырубку. Мы никак не можем воздействовать. Частная собственность у нас охраняется законом», — сказал он.
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