10:31
USD 68.47
EUR 83.80
RUB 1.11
Агент 024

Свалка в Чолпон-Ате продолжает наносить вред экологии озера и местным жителям

Свалка в Чолпон-Ате продолжает вредить экологии озера и местным жителям. Об этом читатели сообщили ИА «24.kg».

По их словам, в прошлом году отдел внутренних дел Иссык-Кульского района возбуждал уголовное дело в отношении мэра Чолпон-Аты Карыбека Саралаева.

«Но ничего не изменилось. Свалка до сих пор функционирует. На ней складируют отходы не только из Чолпон-Аты, но и из близлежащих сел и пансионатов», — отметили жители.

Натянутая сетка не помогает. Весь легкий мусор разлетается по всей округе, а в летнее время вонь распространеняется прямо до берега. А осенью там будут проходить очередные Игры кочевников.

«Вопрос со свалкой никак не решили. Говорят, наоборот, продлили срок эксплуатации еще на 10 лет. А как быть людям, которые живут в этой местности‍? Не курортная зона, а «зона отчуждения» какая-то», — написали они.

Ранее Госэкотехинспекция выдавала предписания о закрытии этой свалки, функционирующей с 1976 года. Однако руководство Чолпон-Аты не приняло никаких мер и продолжало складировать отходы на этом полигоне.

Напомним, в Кыргызстане насчитывается 386 свалок, из которых львиная доля (333) несанкционированные. Более всего (173) неразрешенных мусорных полигонов расположено в Иссык-Кульской области.
Ссылка:
просмотров: 275
Версия для печати
Материалы по теме
Ошский мусорный полигон. Убрать нельзя оставить
12 жашар кызды зордуктоого шектелген жаран камакка алынды
Чолпон-Атанын тургуну адашкан 12 жашар кызды зордуктады
Мусор в селе Милянфан сваливают уже на дорогу. Сельсовет бездействует
Жители села Арашан устроили мусорную свалку возле реки
III Всемирные игры кочевников. Подсчитали, во сколько обойдется подготовка
Чолпон-Атанын ат майданы үчүн 10 млн сом бөлүүнү суранышууда
В Бишкеке обнаружили незаконные свалки строительного мусора
Свалка в Бишкеке. Жители улицы Мичурина в отчаянии
Обвинения чиновников в недоработке. Вице-мэр объяснил, почему не будет судиться
Популярные новости
Бишкечане считают оскорбительным рекламный щит на&nbsp;Южной магистрали Бишкечане считают оскорбительным рекламный щит на Южной магистрали
Драка в&nbsp;ГРС. Мужчины не&nbsp;поделили место в&nbsp;очереди Драка в ГРС. Мужчины не поделили место в очереди
Мгновения жизни. Кыргызстан с&nbsp;высоты птичьего полета и&nbsp;прекрасная Айгуль-Таш Мгновения жизни. Кыргызстан с высоты птичьего полета и прекрасная Айгуль-Таш
Бизнес недоволен: чиновники требуют выйти на&nbsp;субботник и&nbsp;пугают штрафами Бизнес недоволен: чиновники требуют выйти на субботник и пугают штрафами
Бизнес
Beeline продолжает традиционную акцию &laquo;Помним!&raquo; Beeline продолжает традиционную акцию «Помним!»
Сотрудники MegaCom вышли на&nbsp;субботники в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Оше Сотрудники MegaCom вышли на субботники в Бишкеке и Оше
В&nbsp;I&nbsp;квартале 2018 года аэропорт &laquo;Манас&raquo; обслужил более 795 тысяч пассажиров В I квартале 2018 года аэропорт «Манас» обслужил более 795 тысяч пассажиров
Кто может выиграть в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; 700 тысяч сомов за&nbsp;денежные переводы? Кто может выиграть в «Бакай Банке» 700 тысяч сомов за денежные переводы?