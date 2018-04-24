Свалка в Чолпон-Ате продолжает наносить вред экологии озера и местным жителям

Свалка в Чолпон-Ате продолжает вредить экологии озера и местным жителям. Об этом читатели сообщили ИА «24.kg».

По их словам, в прошлом году отдел внутренних дел Иссык-Кульского района возбуждал уголовное дело в отношении мэра Чолпон-Аты Карыбека Саралаева.

«Но ничего не изменилось. Свалка до сих пор функционирует. На ней складируют отходы не только из Чолпон-Аты, но и из близлежащих сел и пансионатов», — отметили жители.

Натянутая сетка не помогает. Весь легкий мусор разлетается по всей округе, а в летнее время вонь распространеняется прямо до берега. А осенью там будут проходить очередные Игры кочевников.

«Вопрос со свалкой никак не решили. Говорят, наоборот, продлили срок эксплуатации еще на 10 лет. А как быть людям, которые живут в этой местности‍? Не курортная зона, а «зона отчуждения» какая-то», — написали они.

Ранее Госэкотехинспекция выдавала предписания о закрытии этой свалки, функционирующей с 1976 года. Однако руководство Чолпон-Аты не приняло никаких мер и продолжало складировать отходы на этом полигоне.

Напомним, в Кыргызстане насчитывается 386 свалок, из которых львиная доля (333) несанкционированные. Более всего (173) неразрешенных мусорных полигонов расположено в Иссык-Кульской области.