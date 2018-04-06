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Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (34)

Жители столичной улицы Суюмбаева жалуются на пыль при ремонте дороги

Жители столичной улицы Суюмбаева жалуются на пыль при ремонте дороги. Об этом они сообщили ИА «24.kg».

Дорожное полотно повредили еще осенью при ремонте теплотрассы и подключении центральной мечети к отоплению. После зимы грунт просел, образовались глубокие ямы. Машины могут проехать только по одной полосе.

«Несколько дней назад пригнали технику, начали ремонт, но трассу не поливают водой. Проезжающие машины поднимают пыль», — отметил местный житель.

Читатели и ранее сообщали ИА «24.kg» о проблемах на этом участке. Во время строительства там не было ограждения. Ремонт теплотрассы, ведущей к центральной мечети, производило ОсОО «MSт Building».

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