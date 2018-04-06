Жители столичной улицы Суюмбаева жалуются на пыль при ремонте дороги. Об этом они сообщили ИА «24.kg».

Дорожное полотно повредили еще осенью при ремонте теплотрассы и подключении центральной мечети к отоплению. После зимы грунт просел, образовались глубокие ямы. Машины могут проехать только по одной полосе.

«Несколько дней назад пригнали технику, начали ремонт, но трассу не поливают водой. Проезжающие машины поднимают пыль», — отметил местный житель.

Читатели и ранее сообщали ИА «24.kg» о проблемах на этом участке. Во время строительства там не было ограждения. Ремонт теплотрассы, ведущей к центральной мечети, производило ОсОО «MSт Building».

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