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Законно ли собирать деньги на пробное Общереспубликанское тестирование

В столичной школе № 13 с учеников десятого класса собирают по 450 сомов для участия в пробном Общереспубликанском тестировании. «Законно ли это?» — спрашивают читатели ИА «24.kg».

По словам родителей, деньги следует сдать всем.

Как пояснили в Бишкекском управлении образования, пробное тестирование исключительно добровольное.

«Со школами составляется договор, это обязаны согласовать с родителями на собрании. Если они согласны, то дети могут принять участие в тесте. Все на добровольной основе, никого не заставляли. Поэтому это законно. Тем более многие родители хотят, чтобы к 11-му классу дети хорошо подготовились к ОРТ и сдали его на высокие баллы», — сказали в управлении.

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