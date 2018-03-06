Торговый павильон под окнами. Бишкекчане сомневаются в его законности

В Бишкеке установили торговый павильон прямо на зеленые насаждения. Об этом ИА «24.kg» сообщили жители жилых домов на улицах Сухомлинова и Токтоналиева.

«В 2016-2017 годах по нашим многочисленным жалобам стихийный торговый «пяточок», грозивший перерасти в рынок, на пересечении улиц Сухомлинова и Токтоналиева был «расчищен» муниципальными службами, было демонтировано несколько торговых павильонов, функционировавших без каких-либо разрешительных документов. После территория у прилегающего тратуара силами жильцов и при содействии МП «Зеленстрой» была очищенa от бетона, камней и мусора, высажены кустарники», — написали жители.

Однако вчера на зеленые насаждения напротив дома 40 на улице Токтоналиева вновь установили торговый павильон. Жители требуют от муниципальных властей проверить законность данного объекта.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.