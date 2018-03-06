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Агент 024

Торговый павильон под окнами. Бишкекчане сомневаются в его законности

В Бишкеке установили торговый павильон прямо на зеленые насаждения. Об этом ИА «24.kg» сообщили жители жилых домов на улицах Сухомлинова и Токтоналиева.

«В 2016-2017 годах по нашим многочисленным жалобам стихийный торговый «пяточок», грозивший перерасти в рынок, на пересечении улиц Сухомлинова и Токтоналиева был «расчищен» муниципальными службами, было демонтировано несколько торговых павильонов, функционировавших без каких-либо разрешительных документов. После территория у прилегающего тратуара силами жильцов и при содействии МП «Зеленстрой» была очищенa от бетона, камней и мусора, высажены кустарники», — написали жители.

Однако вчера на зеленые насаждения напротив дома 40 на улице Токтоналиева вновь установили торговый павильон. Жители требуют от муниципальных властей проверить законность данного объекта.

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