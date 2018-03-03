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Кто-то слишком много ест! Опоссум застрял в дыре кухонной стены

В австралийском Мельбурне опоссум пытался пролезть на кухню ночью, но воришка оказался слишком толстым и застрял в стене. Об этом сообщил Life.

Когда муж разбудил из-за этого 50-летнюю жену Джо Стивенс в два часа ночи, женщина сначала решила, что это сон.

Джо стало жалко опоссума, который находился в шоке. Сначала хозяева дома попытались его протолкнуть вперед, но животное оказалось слишком толстым. Тогда супруг разломал стену, чтобы расширить дыру, пока жена кормила опоссума виноградом, чтобы он хоть как-то успокоить зверюгу.

Через полчаса опоссума освободили, он благополучно скрылся на улице.
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