Кто-то слишком много ест! Опоссум застрял в дыре кухонной стены

В австралийском Мельбурне опоссум пытался пролезть на кухню ночью, но воришка оказался слишком толстым и застрял в стене. Об этом сообщил Life.

Когда муж разбудил из-за этого 50-летнюю жену Джо Стивенс в два часа ночи, женщина сначала решила, что это сон.

Джо стало жалко опоссума, который находился в шоке. Сначала хозяева дома попытались его протолкнуть вперед, но животное оказалось слишком толстым. Тогда супруг разломал стену, чтобы расширить дыру, пока жена кормила опоссума виноградом, чтобы он хоть как-то успокоить зверюгу.

Через полчаса опоссума освободили, он благополучно скрылся на улице.