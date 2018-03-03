В мэрии Бишкека обещают доделать проблемный участок улицы Шопокова весной

В мэрии Бишкека пообещали доделать проблемный участок улицы Шопокова с наступлением тепла.
написал он и поинтересовался, когда мэрия займется этим участком и устранит недоделки и недостатки.
Пресс-служба столичной мэрии со ссылкой на МП «Бишкекасфальтсервис» сообщила, что улицу Шопокова доделают в этом году. Строительство дороги продолжат с наступлением теплой погоды. В 2017-м его приостановили из-за низкой температуры воздуха, чтобы не нарушать нормы укладки асфальта.
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