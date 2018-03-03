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Агент 024

В мэрии Бишкека обещают доделать проблемный участок улицы Шопокова весной

В мэрии Бишкека пообещали доделать проблемный участок улицы Шопокова с наступлением тепла.

Ранее читатель ИА «24.kg» прислал фотографии данной улицы. «Ремонт нашего участка от улицы Боконбаева до Линейной начали осенью 2017 года, но работали так «оперативно», что завершить не успели. И вот читаю, что вместо завершения таких недоделок, мэрия начинает реконструкцию других улиц. При ремонте нарушена и ирригационная система, и вряд ли вода сможет добраться до оставшихся деревьев», — написал он и поинтересовался, когда мэрия займется этим участком и устранит недоделки и недостатки.

Пресс-служба столичной мэрии со ссылкой на МП «Бишкекасфальтсервис» сообщила, что улицу Шопокова доделают в этом году. Строительство дороги продолжат с наступлением теплой погоды. В 2017-м его приостановили из-за низкой температуры воздуха, чтобы не нарушать нормы укладки асфальта.

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