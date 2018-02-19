Дороги после газификации жилмассивов «Ак-Ордо» и «Ала-Тоо» восстановят

В жилых массивах «Ала-Тоо» и «Ак-Ордо», где проходит газификация, дорожное покрытие после потепления полностью восстановят. Об этом сообщили в ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По его данным, в новостройке «Ак-Ордо» восстановят и водопровод.

Как сообщается, работы в жилмассивах выполняют в рамках Генеральной схемы газоснабжения и газификации и инвестиционной программы ОсОО «Газпром Кыргызстан».

Напомним, читатели сообщили, что улицу Дмитрова в жилмассиве «Ала-Тоо» и улицы Биримдик и Шамши в «Ак-Ордо» перекопали газовщики. Из-за грязи они стали непроходимыми.

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