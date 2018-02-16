04:27
-9
USD 68.05
EUR 85.01
RUB 1.20
Агент 024

Видео, на котором мужчина пытается «приободрить» медведя, растрогало Интернет

В Интернете появилось видео, на котором мужчина пытается «приободрить» огромного медведя. Оно растрогало пользователей социальных сетей. Об этом сообщило издание The Daily Mail.

Как отмечается, ролик сняли в приюте для диких животных Orphaned Wildlife Center. Он расположен в деревне Отисвилл североамериканского штата Нью-Йорк.

Издание отметило, что в тот день медведь по кличке Джинбо плохо чувствовал себя.

По словам владельца приюта Джима Ковальчика, «вы сделали бы то же самое для своих медведей, если бы у них был тяжелый день».

Ролик всего за несколько дней набрал больше 1,2 миллиона просмотров.
Ссылка:
просмотров: 802
Версия для печати
Материалы по теме
Пес, воровавший блины, случайно поджег хозяйский дом
Влюбленные в США обручились на канатах над пропастью в 120 метров
Рассыпавшиеся деньги парализовали движение на скоростной трассе в США
Муж с женой в США выиграли в лотерею каждый по $1 миллиону
Аллигаторы вмерзли в лед в водоемах американского штата Северная Каролина
Американский фермер спас провалившегося в замерзший пруд оленя
Американка выиграла в лотерею пожизненное содержание в размере $1000 в неделю
Животные, которые в 2017 году покорили мир, по версии ВВС
Первый раз на коньках и сразу звезда Интернета
В США птица устроила охоту на велосипедиста
Популярные новости
&laquo;Агент 024&raquo;: В&nbsp;центре Бишкека в&nbsp;многоэтажном доме жгут резину «Агент 024»: В центре Бишкека в многоэтажном доме жгут резину
Аисты или цапли? Жители гадают, что за&nbsp;птицы прилетели в&nbsp;Бишкек Аисты или цапли? Жители гадают, что за птицы прилетели в Бишкек
В&nbsp;&laquo;Тунгуче&raquo; прямо в&nbsp;подъезде многоэтажного дома установили железную конструкцию В «Тунгуче» прямо в подъезде многоэтажного дома установили железную конструкцию
Мгновения жизни. Радуга над Бишкеком и&nbsp;цветок айгуль Мгновения жизни. Радуга над Бишкеком и цветок айгуль
Бизнес
MegaCom: Присоединяйтесь к&nbsp;нам в&nbsp;социальных сетях MegaCom: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях
Mega iTV: вся Олимпиада&nbsp;&mdash; на&nbsp;экране смартфона Mega iTV: вся Олимпиада — на экране смартфона
Купить смартфон в&nbsp;кредит стало еще проще! Купить смартфон в кредит стало еще проще!
Клиника Acıbadem: максимум возможностей для эффективного лечения онкологии Клиника Acıbadem: максимум возможностей для эффективного лечения онкологии