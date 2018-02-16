Видео, на котором мужчина пытается «приободрить» медведя, растрогало Интернет

В Интернете появилось видео, на котором мужчина пытается «приободрить» огромного медведя. Оно растрогало пользователей социальных сетей. Об этом сообщило издание The Daily Mail.

Как отмечается, ролик сняли в приюте для диких животных Orphaned Wildlife Center. Он расположен в деревне Отисвилл североамериканского штата Нью-Йорк.

Издание отметило, что в тот день медведь по кличке Джинбо плохо чувствовал себя.

По словам владельца приюта Джима Ковальчика, «вы сделали бы то же самое для своих медведей, если бы у них был тяжелый день».

Ролик всего за несколько дней набрал больше 1,2 миллиона просмотров.