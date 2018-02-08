В столичной школе № 67 нет проблем с отоплением. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ОАО «Бишкектеплосеть».

Информация о том, что температура в кабинетах +15 градусов, не подтвердилась. Тепло в школу подается без перебоев.

Однако специалисты до сих пор не устранили прорыв на теплотрассе. Работы продолжатся и сегодня. На отоплении жилых домов это не отразится.

Напомним, прорыв произошел в районе улиц Боконбаева и Шопокова. Бишкекчане сообщили, что 67-я школа осталась без отопления.

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